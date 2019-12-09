美股上周五受到強勁的非農數據激勵，3大指數包括道瓊、標普500指數以及那斯達克指數收高，美股在今年以來屢創新高紀錄，似乎也讓華爾街忘記了，陸美貿易戰所帶來的負面影響。然而，一些數據指出，標普500指數成分股公司，今年獲利創下比去年下降的紀錄，數量也達到2009年以來新高，美股上漲的支撐點也變得脆弱。

據《華爾街日報》先前報導，摩根士丹利財富管理公司 (Morgan Stanley Wealth Management)從一些數據發現，標普500指數成分股公司所公布獲利，較前一年度比較下滑的公司超過三分之一，創下自2009年以來新高紀錄。

摩根士丹利財富管理公司的投資長Lisa Shalett先前公布的報告指出，今年經濟與企業盈餘成長大幅萎縮，可能會拖累未來美股的表現。

追蹤小型美企類股的羅素2000指數今年表現落後標普500指數，顯示投資人對於未來前景並未保持樂觀態度。隨著全球民粹主義興起，各國央行都以貨幣工具刺激經濟，歐洲、日本經濟有望在2020年持續獲得提振，但美國經濟狀況顯然不樂觀。

摩根士丹利財富管理公司悲觀預測，2020年結束，標普500指數將跌至3000點。標普500指數上周五開高走高，終場漲28.48或0.91%，收在3145.91點。

據CNBC報導，摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson也指出，標普500指數成分股公司明年獲利表現，將遠低於市場預期，建議投資人將資產轉向防禦型類股。Michael Wilson表示，美國聯準會(Fed)以及強勁的經濟數據，可能有助於提振美股走勢，但到明年4月，資金流動寬鬆的效應將結束，市場焦點將著重在企業基本面上。

(中時電子報)