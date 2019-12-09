「台中石岡食水嵙溪花漾藝術節」燈會，9大主題燈區以「花漾水鄉 璀璨石岡」為主軸，展現璀璨燈光秀。（盧金足攝）

「台中石岡食水嵙溪花漾藝術節」登場，愈夜愈美麗，台中市民政局號召民眾搶先賞燈。（盧金足攝）

喜迎2020台灣燈會，「台中石岡食水嵙溪花漾藝術節」燈會搶先點燈，台中市民政局長吳世瑋表示，9大主題燈區以「花漾水鄉 璀璨石岡」為主軸，位於食水嵙溪休閒農園、綠六廣場、東豐自行車道、情人木橋及鵲橋等景點，設計成美麗燈海，歡迎民眾來賞燈。

吳世瑋指出，石岡特色除著名的石岡水壩，還有東豐自行車綠廊、土牛客家文化館、五福臨門神木等自然景點，石岡區公所利用石岡特有景點打造特色主題燈區，展現出石岡山城特色，民眾賞燈也能享受自然生態風光，品嘗在地客家美食、體驗客庄風情。

石岡區長劉素幸表示，展期至2020年2月8日，橫跨耶誕、跨年及春節，打造「生態魔幻耶誕樹」、「天使情人夢」、「活力光廊」、「能量隧道」、「星光寰宇廳」、「彩虹心願瀑布」、「愛情風」、「奇幻稻穗大道」、「魔幻水車」及「銀河生命樂章」等9大主題燈區，浪漫指數破表。

(中時 )