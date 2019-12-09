一位豆漿店老闆在臉書發文，表示自家店要打烊時，赫然發現一個熟悉的身影走進來，最後一份水煎包。老闆說他認出來對方是「100分部長」，於是他發文吐槽笑說，「想當初他在卡提諾帶來給我一些歡樂」。

馮世寬綽號「大鵬部長」，先前常在媒體鏡頭前噴出超狂發言，讓網友印象深刻，像是當時蔡政府甫上任1個月，馮世寬直接在國防部網站「部長的話」寫道：「請直接稱我『大鵬』，讓我聽到你們的聲音！」。國軍發生誤射雄三飛彈的嚴重疏失，馮世寬到「翔利昇號」船長家慰問時脫口「大家要感謝上帝，飛彈若射到澎湖，不知要死多少人」。馮世寬到立院備詢，遭問給自己打幾分時，他回應：「我給自己打100分」。國防部先前規劃連續劇，被認為是效法韓劇《太陽的後裔》，盼提升國軍形象。待立委質詢故意問說有無比男主角帥？馮竟回答：「宋仲基差我一點」、「金城武不如我」等。

近日有豆漿店老闆將照片貼到臉書社團「爆廢公社」，店家打烊時驚見到馮世寬戴著墨鏡身穿藍色外套走進店裡，買走最後一份水煎包。讓他趕緊拍照後PO文，寫說「今天打烊的時候 100分買走最後一份水煎包。想當初他在卡提諾帶來給我一些歡樂 😅」。

照片曝光後，網友們也紛紛回憶起了他過去經典的超狂發言，紛紛留言笑說，「超過100分」、「 宋仲基部長」、「大鵬部長」、「我只知道去退輔會」、「百分爺出巡 賤民還不快跪(誤)」。

(中時電子報)