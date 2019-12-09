蔡英文總統8日到北台中城隍廟建廟一百年，贈送「澤布民安」匾額，也抵南屯萬和宮參拜，立委張廖萬堅特別贈送台中名產「東泉辣椒醬」，象徵要繼續與辣台派蔡總統繼續顧台灣；蔡總統呼籲年輕人1月11日不要睡過頭，還表示，有百年城隍廟及媽祖婆做見證，一定要去投票，台灣人心意已決，要顧主權，保護民主自由。
萬和宮下午湧入大批支持者，萬和宮董事長蕭清杰及立法院副院長蔡其昌、張廖萬堅南屯後援會總會長前台中市副市長張光瑤、市議員何文海、張耀中，多名現任里長都到場，不少民眾中午過後就到場卡位。
蔡英文指出，過去3年執政已打好基礎，繳出漂亮成績單，育兒津貼從每月500元，加倍成每月5000元，長照總經費增加，從50億增加到現在400億，未來要增到600億；讓更多長輩享受長照服務，減輕年輕人和年輕爸媽的負擔。
北台中城隍廟建廟100年，蔡總統專程贈送「澤布民安」匾額，她強調，明年選舉非常重要，全世界都在看，大家一定要出來投票，台下民眾高呼「一定會」，蔡英文笑著說，「
一定要去投喔，有百年城隍廟做見證！」還力挺立委參選人莊競程，強調國會就是需要這種年輕人來為國家服務。
(中時 )
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