男網友說當他洗澡搓到蛋蛋時，摸到有一顆痘痘，他沒想太多就順手摳起來，沒想到傷口竟然血流不止。(圖/摘自爆怨公社，血經變色處理)

一名男網友在洗澡時，意外發現下體長了痘痘，伸手一摳之後卻慘大爆血。好不容易止血後，男網友悲傷地發現「GG」變得軟軟的，且沒反應，嚇得他趕緊DIY欲把「弟弟」喚醒，沒想到傷口因此再度爆出血，讓他超崩潰，完全不知該如何是好，於是PO網求救。

男網友在臉書社團「爆怨公社」中指出，當他洗澡搓到蛋蛋時，摸到有一顆痘痘，他沒想太多就順手摳起來，沒想到傷口竟然血流不止，汩汩流出的鮮血不斷滴落白色地磚。嚇得男網友趕緊拿毛巾壓住傷口止血，過了一陣子後，傷口便不再出血。

等到成功止血後，男網友發現自己的「GG」軟軟的，完全沒有反應，他立即用盡各種方法「打手槍」，企圖把它喚醒變堅硬。悲劇的是，剛剛才止血住的傷口一碰之下血又開始流了，讓這名男網友直呼：「（GG）不但沒反應，傷口還爆開繼續流血！」讓男網友當場崩潰，只能不斷跳針喊著「完蛋了完蛋了完蛋了」。

男網友分享的失血照馬上讓其他網友看傻了，紛紛留言「是什麼痘子竟然流這麼多血」、「快去看醫生啦」，也有人惡搞回應「沒用了！切掉吧」。但留言中更有人專業指出，「那是血管角化瘤，擠破或抓破會流很多血的」。

(中時電子報)