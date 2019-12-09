距離2020年正副總統及立委選舉僅30多天，據最高檢察署統計，目前全國各地檢署受理的選舉案件總計378件、被告586人，其中正副總統部分受理152件、被告234人。但驚人的是，檢方共受理偵辦6件境外資金介入選舉案、疑有10人涉案，其中大陸及港澳資金介入選舉有5案、8人疑捲入，檢調正積極偵辦中。

此外，全國各地檢署還掌握5起幽靈人口案、被告13人、黑函(含假訊息)案58案、被告70人、選舉賭盤62案、被告103人。

最高檢資料顯示，截至11月30日為止的統計，明年正副總統及立委選舉，全國各地檢署共受理378件、被告586人、賄選部分共有170件、被告276人；暴力部分共計34件、被告46人，偵字案有24案、他字案354件。

正副總統部分，受理152件、被告234人、總計偵字案有14案、他字案138案，其中賄選案有32案、被告56人，暴力案有17案、被告23人。

另立委部分，受理226件、被告352人，總計偵字案10案、他字案216案。其中，賄選案有138案、被告220人，暴力案有17案，被告23人。

至於5件幽靈人口案，正副總統部分有2案、被告13人，立委部分有3案、被告11人；58件黑函(含假訊息)案中，正副總統部分有27案、被告36人、立委部分有31案、被告34人；62件選舉賭盤62案，正副總統有53案，被告84人，立委部分有9案，被告19人。

境外資金介入大選案，來自大陸及港澳地區資金5案，有4案是與正副總統選舉有關，有8名被告，1案為立委選舉部分，被告1人；其他他區資金案則是立委選舉部分，有1案、被告1人。

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(中時 )