隨著行動處理器晶片龍頭高通（Qualcomm）發表3款5G處理器晶片，尤其是高通旗艦機將搭載Snapdragon 865，由台積電7奈米製程，台積電可說是在5G話題持續發酵之下，業績成長相當看好。對此，外資摩根大通報告指出，台積電目標價繼續維持350 元，約18.5倍的遠期每股收益。

不僅是高通Snapdragon 865，華為旗下海思半導體先前所推出的麒麟990 5G晶片，採用台積電7奈米EUV製程，蘋果A13瞐片採用台積電7奈米製程，聯發科5G SoC行動處理器「天璣1000」，也是用台積電7奈米，可說是台積電狠甩競爭對手三星電子。

此外，根據先前市場消息指出，多家大廠都將以台積電5奈米作為下個世代主力晶片製程，預計在2019年3月進入試產階段，並預計於2020年開始量產，據傳每月產能也從4.5 萬片，調到最高至8萬片。台積電10月17日法說會上也提高今年資本支出至140~150億美元，達到歷年來之最。

據科技新報報導，摩根大通最新報告表示，台積電全年營收成長上看20%，未來2年也會持續以兩位數成長，台積電也會提高舊節點利用率，讓毛利率持續攀升。不過，摩根大通沒有提高台積電的目標價350元。

報告提到，台積電 3 奈米製程將會繼續使用鰭式電晶體（FinFET），可能要等到2024 年 2 奈米製程才會使用環繞式閘極結構(GAA)，但台積電仍在先進製程保持優勢，甚至在28奈米也有望保持70%利用率。

摩根大通表示，在業者需求回溫與利用率提高，台積電明年毛利率將回到50%，台積電仍極具優勢，但三星的定價能力也取得大廠訂單競爭上有威脅，此外，台積電也有可能持續受到國際政治局勢影響，也就是供貨華為的問題，就有分析師指出，台積電今年大陸客戶貢獻20%的業績，若供貨華為遭到限制，也將對台積電明年營運造成衝擊。

(中時電子報)