台灣原住民不只有「九族」，正確答案是「十六族」！然有些人印象中還停留在九族，因許多人的校外教學中都曾來過南投的「九族文化村」。這裡雖有逾30年歷史，然依然求新求變！九族櫻花季成為全台最大賞櫻盛會；今年夏天新落成的「西班牙海岸」，讓台灣也能高第大師的建築之美；傳承原百年前原住民傳統建築、祈福文化，從遊樂園進化中感受創新與熱情。

不用飛出國！這裡讓你一秒到西班牙，也能看到安東尼‧高地（Antoni Gaudí i Cornet）經典建築！九族文化村今年開幕的「西班牙海岸」中能看到許多向大師致敬的經典建築，如聖家堂、葵爾公園，拼貼馬賽克、彩繪花窗燦爛又繽紛！這裡還設有2個拍照制高點，讓遊客飽覽海岸風光，也讓網美拍照打卡樂翻天。

來這也別忘體驗遊樂設施，「大漩渦」讓你透心涼！乘著圓船順著湍急蜿蜒的河流而下，剎那間，被吸入巨大的大漩渦當中，刺激有有趣！

接著來到九族文化村的核心的「原住民部落區」，可先到看準時間到「娜魯灣劇場」欣賞原民歌舞表演，藉著歌謠及舞蹈的將原民文化展現出來；在「九族文化博物館」中瞭解各族群文化，器皿、衣裳都大有來頭，邵族的女性好先進，外出還要背上「遮陽板」，老祖宗的智慧讓人好欽佩。

來九族文化村的方式除能搭車，其實也能善用入園門票搭乘日月潭纜車。纜車連結了日月潭的伊達邵和九族文化村，單趟7分鐘的車程用「微飛行」方式俯瞰日月潭湖光山色。如選擇水晶車廂，還能體驗雙腳懸空的漂浮感。

搭纜車來到日月潭，也別忘了品嚐佳餚，位在伊達邵的麓司岸餐坊，結合邵族料理手法，讓旅客來到部落美食。招牌的「飯飯雞翅」可是國宴料理。糯米雞翅用特殊技巧，將內骨取出再塞入用木桶所蒸的邵族糯米飯至雞翅內，色香味俱全！餐廳有提供單選、無菜單料理，歡迎饕客嚐美味。

冬天來，緊接著就是春天了！2020九族櫻花季自2月展開，山櫻花飄桃紅、吉野櫻大朵開，每天有太鼓「震春喚櫻」表演，夜櫻期間有櫻花湖鄉情民歌音樂會等。搭纜車遊日月潭、賞花、嘗美食，用心感受南投之美。

(中時電子報)