北市動物園傳喜訊！荷蘭金剛猩猩美女來台要和早先來台的帥哥猩猩相親了！11月6日（三）由荷蘭「Apenheul Primate Park（靈長類公園）」來台的兩隻雌性金剛猩猩「Iriki」和「Tayari」，8日在台動物園非洲區正式跟大家見面台灣、荷蘭代表、專家都到場祝賀，期盼雄性金剛猩猩「迪亞哥」能順利獲得兩隻金剛猩猩美女的青睞，共組家庭、好事成雙！

期盼雄性金剛猩猩「迪亞哥」能順利獲得兩隻金剛猩猩美女的青睞。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園在長期的努力下，獲得歐洲金剛猩猩瀕危物種保育計畫委員會Gorilla EEP的認可與協助，除了在2016年底時，將雄性金剛猩猩「迪亞哥」由波蘭歐普勒動物園(Opole Zoo)調度來台，今（2019）年再度自荷蘭「Apenheul Primate Park（靈長類公園）」，引進兩隻8歲的雌性金剛猩猩「Iriki」和「Tayari」，希望她們能與「迪亞哥」和樂相處、早生貴子，讓金剛猩猩族群得以壯大並永續生存。

民眾爭相為母金剛猩猩拍照。（台北市立動物園提供）

為了慶賀「Iriki」與「Tayari」即將和「迪亞哥」共組家庭，8上午台北市立動物園特別於非洲區舉辦了一場溫馨有趣的金剛猩猩婚禮，並邀請重量級的貴賓們-台北市政府蔡炳坤副市長、荷蘭貿易暨投資辦事處紀維德代表、台北市政府教育局洪哲義副局長、新光人壽慈善基金會吳欣盈執行長、劍橋大學生物學專家Donald Broom教授等動物福利研討會專家群、荷蘭Apenheul靈長類公園工作人員及韓國環境教育中心代表等前來祝賀。

兩隻母金剛猩猩同為2011年出生。（台北市立動物園提供）

婚禮上由荷蘭貿易暨投資辦事處紀維德代表，以及荷蘭Apenheul靈長類公園工作人員，擔任女方親屬，共同贈送「啞鈴」給「迪亞哥」，提醒他要持續緞練出強健的體魄，有了充足的體能才能征服「Iriki」與「Tayari」，順利成為一家之主。台北市政府蔡炳坤副市長與台北市政府教育局洪哲義副局長則代表男方親屬，送上象徵百年好合的「花椰菜捧花」、「新房金鑰」以及「好孕徽章」，祝福「Iriki」與「Tayari」能夠開枝散葉、瓜瓞延綿。

台北市政府蔡炳坤副市長（中）、荷蘭貿易暨投資辦事處紀維德代表（右）和母金剛猩猩相見歡。（台北市立動物園提供）

這次兩隻雌性金剛猩猩公開亮相，適逢台北市立動物園將於12月9-10日（一、二）舉辦「2019年野生動物域外保育族群管理國際研討會」，現場貴賓雲集，有來自7國、近百名專家學者共襄盛舉，一同來見證「Iriki」與「Tayari」加入台北市立動物園的大家庭，共創金剛猩猩的美好未來。

(中時電子報)