芬蘭總理李納近日宣布將請辭下台後，領導聯合政府的社會民主黨（Social Democratic）已選定由34歲的交通部長馬林在下週出任新總理，屆時她將成為芬蘭史上最年輕總理。

路透社報導，芬蘭聯合政府由5個政黨所組成，其中的第2大黨中間黨（Centre Party）近來不滿總理李納（Antti Rinne）處理郵政罷工的方式，並表達對他的不信任，李納因此在3日宣布請辭。

馬林（Sanna Marin）在黨內領導階層的投票中，以些微差距贏過同黨對手林特曼（Antti Lindtman），馬林勝出後告訴記者：「我們在重建信任方面還有很多工作要做。」

馬林還說：「我們有一個聯合政府計畫，可把執政聯盟凝聚在一起。」

李納領導的聯合政府僅維持6個月時間，他已回應中間黨的下台要求而宣布請辭，聯合政府各黨也同意繼續共同執政。

(中央社)