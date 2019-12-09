美國兒童電視節目「芝麻街」今年滿50歲，今天還要榮獲文化界大獎「甘迺迪中心榮譽獎」肯定，這時卻傳出以扮演布偶角色「大鳥」聞名的退休操偶師史賓尼不幸去世，享壽85歲。

負責製作「芝麻街」（Sesame Street）的芝麻街工作室（Sesame Workshop）發布聲明指出，史賓尼（Caroll Spinney）罹患運動障礙性肌張力不全症一段時間後，今天在美國康乃狄克州的家中過世。

扮演布偶角色「大鳥」（Big Bird）和「厭世奧斯卡」（Oscar the Grouch）近半世紀的史賓尼去年宣布退休，他還親自挑選接班人繼續扮演這兩個角色。

史賓尼的同事們透過芝麻街工作室聲明表示：「卡羅爾（指史賓尼）是一位藝術天才，從1969年節目開播以來的50年間，他對這個世界的友善和愛心，塑造並定義了芝麻街。」

「他在芝麻街工作室和文化界的遺產將是永無止境的。」

「芝麻街」自1969年開播以來，已經在超過150個國家播出。除了榮獲今年的美國文化界大獎「甘迺迪中心榮譽獎」（Kennedy Center Honors），這項節目已陸續贏得近200個「艾美獎」（Emmy Award）獎項。

(中央社)