2020年總統大選，國政配、蔡賴配和瑜湘配「三腳督」，YouTuber「桃園孫先生」昨晚9點至高雄火車站進行街頭民調，蔡賴配以29票（57%）領先國政配的20票（39%）及瑜湘配的2票（4%）。網友看到韓國瑜的票數認為，孫先生在高雄同日所作的民調，得票率加總，韓還是贏。

「桃園孫先生」上傳164集民調直播，他昨晚9點至高雄火車站1樓手扶梯往上出口處進行街頭民調，蔡賴配以29票（57%）大勝國政配的20票（39%）及瑜湘配的2票（4%）。

「桃園孫先生」白天到高雄市小港捷運站旁二苓市場作街頭民調，國政配以60票（59%）大勝蔡賴配的34票（33%）及瑜湘配的8票（8%）。有網友指出白天的投票跟晚上屬性不同，晚上年輕人居多，蔡賴配比較有優勢。若是白天跟晚上得票率加總，國政配還以80票（52%）大勝蔡賴配的63票（41%）及瑜湘配的10票（7%）。韓國瑜還是贏很多票，大家也不必太擔心。

也有網友推測，目前全國年輕票韓蔡是1比2，而高雄能有2比3，已經不錯了。若韓把握最後時刻能衝到全國年輕人韓蔡2比3，那韓當選就沒問題。

大家紛紛留言說，「周末晚上通勤點年輕人多，韓輸很正常，等到投票日年輕人只佔1/6投票率又低，沒什麼好怕的。」、「韓總高雄至少會贏30萬票。」、「高雄一定會贏，南台灣小輸就大贏了。」、「高雄一定贏超過15萬。」、「台南輸10萬上下，屏東有機會贏」。

(中時電子報)