強烈冷氣團再發威一天，再加上輻射冷卻影響，今全台有出現10度以下的低溫特報擴大到13縣市，中央氣象局預報員劉沛滕表示，今晨最低溫出現在新竹縣寶山的7.9度，白上開始後，冷氣團減弱，各地中午時明顯回溫。未來一周明顯的天氣變化，是周三(11日)、四(12日)又會有一小股涼冷空氣南下，迎風面的雙北地區、宜蘭多會轉濕涼飄雨。

劉沛滕表示，今晨全台出現最低溫10度以下的範圍，跟昨天比是範圍更擴大的，已針對台南以北至新竹、甚至花蓮等13縣市發布低溫特報。不過，早上開始各地便會回溫，周二是穩定的天氣狀況。

氣象局今晨對13縣市發布「黃色燈號」低溫特報，包括了新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、台中市、嘉義市、高雄市、台南市、台東縣、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率。

好天氣直到周三、周四時，會有新的一波東北季風影響，目前觀測還不到冷氣團等級，劉沛滕表示，預估台北低溫約16、17度，但位在迎風面的大台北地區、宜蘭會轉濕涼飄雨，直到周日才恢復穩定的天氣型態。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今白天起至週二(10日)，天氣晴朗穩定，冷空氣減弱，氣溫明顯回升、日夜溫差大。他從模式中看本周並無冷空氣南下，尤其是週五之後愈來愈暖，有暫離冬天的錯覺。

吳德榮說，周三、四(11、12日)微弱東北季風影響，東北部、東部及有局部短暫雨，大台北東側略受影響。周五、六(13、14日)西半部晴朗、天氣逐日回暖，東半部有零星降雨的機率。周六中南部高溫都在30度以上，北部也會回升至接近30度左右，白天微熱的天氣。

天氣粉專「台灣颱風論壇」整理一周天氣概況 ：

周一(12/09) ➔ 周二(12/10) ：冷氣團減弱，溫度回升

北、宜：白天舒適，早晚偏冷，多雲到晴，偶飄雨。

竹、苗：白天舒適，早晚寒冷，日夜溫差大，晴朗。

中、南：白天溫暖，早晚寒冷，日夜溫差大，晴朗。

花、東：白天舒適，夜晚涼冷，多雲到晴。

周三(12/11) ➔ 周五(12/13) ：東北季風吹拂

北、宜：白天舒適，早晚涼冷，多雲到晴，偶飄雨。

中、南：白天溫暖，早晚涼冷，日夜溫差大，晴朗。

花、東：白天舒適，夜晚涼爽，多雲到晴，局部飄雨。

(中時電子報)