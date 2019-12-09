台中市保安警察大隊刑事小隊長吳慎昌，7年前被醫生判定喉癌，這晴天霹靂的消息，猶如判定吳慎昌死刑，當時正在偵辦一起跨國販毒走私案的他，仍決定先將案子偵破，再心無罣礙的接受治療，同時戒除所有不良嗜好，並參加上百場馬拉松，積極抵抗癌症，如今他不但擁有多面馬拉松獎牌，許多同事也受他影響，相約跑出新人生。

12月1日晚間，台南市警局六分局警員曾錦緯，在與家人及友人聚餐唱歌時，突感身體不適趴下昏倒，送醫時無生命跡象，急救後仍告不治，曾男平日不菸不酒，無心臟方面病史，同事聞訊都感到震驚，警察勤務繁重以及過勞等問題再度引發熱議，而這起警員猝死事件，也讓吳慎昌心有戚戚焉。

特勤勤務結束，吳慎昌總不忘叮嚀同仁要跟家人報平安。（圖／攝影黃威彬）

事情回到7年前的某個深夜，吳慎昌當時正在偵辦一起跨國販毒的案件，就在偵訊室忙著製作毒犯筆錄時，吳慎昌竟突然『燒聲』，接著喉嚨沙啞好幾天，本以為是長繭，多喝幾口水就沒事，但老天卻開了他一個玩笑。

吳慎昌的直屬長官李國興告訴記者，「那8個月來為了等待收案抓人的契機，大家的身體狀態都相當緊繃，加上熬夜輪番轟炸，可能因此才讓他（吳）身體出現異狀。」談起這段「案發經過」，至今仍讓吳慎昌感觸良多。

為了防止癌細胞擴散，進行多次化療的吳慎昌，連唾液腺都受損。（圖／攝影黃威彬）

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(中時電子報)