吳慎昌握著無數的路跑馬拉松獎牌，細數過去抗癌時的點點滴滴，心中滿是感慨：「當時我聽到醫生說出喉癌二個字，整個人呆住不發一語，默默走出台中榮總醫院，心中不禁想著『幹！怎麼會是我？』」也因為這突如其來的「宣判」，還讓他差點忘了回家的路怎麼走。

「被醫生判定癌症的那一剎那，像是被槍瞄準後射擊貫穿心臟。」吳男說，先前擔任霹靂小組成員26年，經常在深夜接到命令後全副武裝出任務，面對圍捕槍擊要犯的驚險，幾乎是家常便飯。「被醫生檢查出喉癌時，才知道那種生死邊緣的感覺，如同是在法庭上被宣告死刑。」

而吳男在罹癌後，吃飯之前都必要先喝杯水潤喉，再夾菜入口，細問之下才知道，因為當初他在醫院化療時，因為癌細胞面積遍布左聲帶，唾液腺早已受損 無法分泌唾液。

而吳妻陳均鐘為了讓丈夫化療時飲食能均衡，自種有機蔬菜再磨成汁供飲用，也買了不少醫療書籍進修，一方面也照顧3個孩子的起居，7年來如一日。

吳慎昌喝下太太親手用的愛心果汁，讓他勇敢抵抗癌症。（圖／攝影黃威彬）

吳男也秀出臉書照片，上面盡是他每天跑步的打卡心得，「這次跟同事及妻小參加新社花海馬拉松，空氣真正好」、「路跑不怎樣，可是跑起來不一樣，我用路跑犒賞自己！」他笑稱現在已經不是病人，而且能輕鬆跑完42公里的馬拉松賽事。

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(中時電子報)