12/9-12/15｜星座運勢週報 (影/唐綺陽官方專屬頻道)

有「國師」稱號的星座專家唐綺陽來講一周星座運勢，她指出周一水星進射手，適合鳥瞰未來、做長遠的規劃，或是進行哲學思考，對於出版業或證照相關事項有感，多翻閱書籍，可能改變人生的志向。但她提醒，簡單講，要小心「出錯、出事。

本周火天蠍與土冥60度入相位，唐綺陽預測會有更多真相的揭發，還會是「一隱藏就揭發、一說謊就打臉」的形式出現。那些「有實力者有翻身的機會，收入或地位能更上一層樓」，都是本週清晰可見的劇情。

金星魔羯於本周三下午與土星合相，周五完成與冥王星的合相，唐綺陽說，這必帶來「界線、底線」被踏破，以致產生需要與人討論清楚的壓力，所以若伴侶間、合作者間有不愉快，也大抵發生在這個時間點。她建議大家除了劃出別人該遵守的界線，自己也會做好「防護措施」以拒絕侵擾。

太陽在射手，關心異國他鄉的人事物，感受文化差異帶來的樂趣。像是「文化差異、理解不同」之處被凸顯（像是泰簽），或某些人的理所當然與狂傲行徑特別能刺激神經。太陽、水星在射手的本周，也是上述這些問題被看見與被討論的時間點。

重要星象：水星進射手，太陽在射手，火天蠍與土冥60度入相位。

工作注意：金牛、處女、天蠍、水瓶

金牛：工作忙不完，事情一樁接一樁

處女：有求必應的支援者，周遭人都需要你

天蠍：找專業人士合作，會讓你事半功倍

水瓶：有長官緣，能獲得好機運

桃花注意：白羊、天秤、射手、魔羯

白羊：感情太受矚目，不如自己公布

天秤：當心因為工作忙碌，導致感情冷淡

射手：展現居家魅力，或是在家約會都能加分

魔羯：面對彼此的不愉快，有錯就要改進

財運注意：雙子、獅子

雙子：放鬆點別太固執，多些創意比較好

獅子：檢討錯誤的地方，理財要用新方法

健康注意：巨蟹、雙魚

巨蟹：好好保養自己，身體會如實反映

雙魚：可能有內部問題，好好檢查別亂吃藥

(中時電子報)