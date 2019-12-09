自由市場第一強投寇爾(Gerrit Cole)有機會披上條紋戰袍了。就在美媒爆料紐約洋基老闆釋出「空白支票任你填」的搶人訊息之後，隔兩日就傳出他們的破天荒開價，高達7年2.45億美元(約台幣75億元)！平均年薪3500萬美元，如果談判成功就會是史上最貴的投手合約。

洋基的開價被《紐約時報》記者率先報導，總值與外界預估的價碼(2.5億美元)相去不遠，以寇爾29歲的年紀，他的合約長度和總值是一定會破紀錄的。現有總值紀錄為紅襪左投普萊斯(David Price)的7年2.17億美元，此外道奇柯蕭(Clayton Kershaw)、國民薛爾瑟(Max Scherzer)、太空人葛倫基(Zack Greinke)亦都是超過兩億美元的合約，葛倫基的平均年薪3440萬美元也會被寇爾超越。

簽下寇爾會讓洋基跨過明年的第三階豪華稅門檻(2.48億美元)，還會喪失1個選秀權(補償給太空人)。有心搶人的球隊包括洛杉磯道奇、天使、費城人、德州遊騎兵，最強的競標者是道奇，不但具有爭冠實力，還有地利之便，寇爾即是出身加州。這場重量級的搶人大戰才剛開鑼，外界預估道奇可能會加碼至8年甚至10年長約，總值上看2.8億美元。

(中時電子報)