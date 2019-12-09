台東縣發生罕見的惡意支解野放牛隻事件，現場宛如田野屠宰場，讓偵辦員警傻眼，大罵怎有人會如此殘忍。有歹徒將民眾放養在溪床的黃牛，整隻屠殺支解後大卸八塊，還整齊的擺放在地上，就像牛肉攤般，但一塊肉都沒帶走，警告飼主的意味相當濃厚，警方表示，將會比照命案偵辦這起慘忍的虐牛事件。

昨天卑南鄉萬萬溪河床傳出民眾放養在卑南萬萬溪河床的8隻黃牛，其中1隻遭到不明人士如屠宰場作業般大卸八塊，另有其它2隻牛也遭嚴重砍傷的離奇「分屍命案」，張姓男子所飼養之8隻牛隻中·其中1隻小牛遭肢解，另有2隻牛隻之身體部位遭砍傷。

民眾放養在溪床的牛隻,除了被屠殺外，也被惡意砍傷嘴部，整個被削掉一半。(莊哲權攝)

張姓飼主表示，小牛因為還沒離奶，所以沒綁繩子，可能是小牛傷害到農作物造成損失，才進而洩忿，但是這裡是公有地，他在當地養牛也有10餘年，把牛大卸八塊，怵目驚心，在台灣還是首例，另外1頭牛也被砍重傷，已經奄奄一息，還有1隻母牛沒被砍中，卻砍斷牛繩，幸運閃開，另1隻母牛下嘴唇被削掉，已經受到過度驚嚇。

他說，凶手未將肢解的牛肉帶走，可見動機不是要偷牛，可能是 針對2頭小牛而來，警告的意味濃厚，要不就一刀將牛砍死，這種凌虐的手法，應該是蓄意的。在現場鑑識的員警也大罵這種虐牛的手法也太殘忍，將會以違反動物保護法偵辦。

(中時電子報)