英國工黨黨魁柯賓1949年出生，目前高齡70歲，比起55歲的現任首相強生大了不止一輪。如果工黨在12日下議院選舉取得多數席次，柯賓將成為英國史上最年長的初任首相。

根據大選前「最後星期天」公布的15份民調，保守黨目前領先工黨約6個百分點至15個百分點，如果最佳情況成真，15個百分點當然可以讓保守黨穩操勝算，但6個百分點就變數多多，柯賓（Jeremy Corbyn）依舊有機會前進唐寧街10號。

柯賓自2015年擔任工黨黨魁以來，率領工黨打過2017年選戰，對抗當時保守黨黨魁梅伊（Theresa May），現在又對上強生（Boris Johnson），距離唐寧街再度只有一步之遙。

眾所周知，強生是個充滿爭議性的人物，但柯賓也不遑多讓。

柯賓推崇社會主義、反對君主立憲。當上黨魁後，柯賓只要出席和大英帝國過往相關的行程，一舉一動都會被放大檢視。包括每年的國殤紀念日（Remembrance Day），以及有英國女王伊麗莎白二世出席的場合，確實也被逮到幾次他不願意對女王鞠躬的畫面。

柯賓當然可以有個人立場，但身為一黨之首，這樣的做法對黨不見得有利，柯賓也體認到這一點，儘量減少和王室對立。不過，想要挽回大眾好感度的柯賓最近卻踢到了鐵板。

近期在英國獨立電視台（ITV）的一場訪問中，柯賓被問到耶誕節的家族傳統。對於許多英國家庭而言，耶誕節就是要看女王的耶誕演說。主持人詢問柯賓家裡是否會收看，柯賓起初說有時候會看，但他顯然以為演說時間是在早上，主持人之後提醒他，每年的女王耶誕演說都是在下午3時播出，揭穿他的小謊言。柯賓則是辯稱，他家在耶誕節其實不太看電視。

不過，相較於柯賓近來被揭穿的另一則過往，謊稱收看女王耶誕演說根本無傷大雅。

柯賓和前愛爾蘭共和軍（IRA）麥勞克林（Gerard McLaughlin）之間的交情最近浮出檯面。麥勞克林因為持有製造炸彈的材料而入獄4年，1983年出獄後，柯賓安排麥勞克林和未婚妻在倫敦落腳，替他們插隊1萬2000人的排隊名單，在沒有子女要撫養、健康無虞，甚至不是當地居民的情況下住進一處國宅。麥勞克林還曾稱柯賓是他的「好友」。

工黨在這次大選支持度表現差強人意，柯賓對於選民而言不討喜是原因之一。自從柯賓就任以來，他一直被批評帶領工黨走向極左路線，逼走黨內的溫和派選民。

近幾年來，工黨內部發生反猶太主義問題，柯賓雖然數度致歉，但他的消極態度讓猶太社群不滿，許多人指責柯賓任憑反猶太的「毒藥」在工黨中流竄。部分猶太社群領袖，以及憂心柯賓曾與恐怖分子為友的選民，更是在這次大選喊出ABC（anyone but Corbyn）「誰都好，就是不要柯賓」。

儘管工黨一直受到年輕選民的支持，但面臨部分社群的抵制，加上部分選民不願支持由柯賓領導的工黨，正負相抵下是否足以讓柯賓登上首相大位，仍是未知數。

(中央社)