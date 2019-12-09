傳邱義仁為蔡英文總統操刀拚連任。(資料照片，黃世麒攝)

拚連任的總統蔡英文傳出請出民進黨智庫新境界文教基金會執行長邱義仁重掌兵符，鎖定擊潰國民黨總統參選人韓國瑜的庶民形象。但港媒認為邱義仁重出江湖，就代表蔡英文的選情不妙了！

《鏡週刊》日前報導，蔡英文之所以能在民調逆轉勝，除了大陸因素外，還有就是民進黨在敗選後，重新調整選戰策略。其中。執掌兵符的就是有綠營「第一軍師」之稱的邱義仁，再加上做事果斷的行政院長蘇貞昌，兩人各司其職，一一將對手韓國瑜強打的庶民牌瓦解。

不過，港媒《中評網》卻認為，韓國瑜轉守為攻後，民進黨明顯感受到壓力。現在只要韓國瑜到過的地方，蔡英文都還要再走過一邊遍，連綠到出汁的南台灣，蔡英文都還要一跑再跑，就是害怕被翻盤。現在連邱義仁都重出江湖，就可知道蔡英文的文青式打法已退下，接下來的招數就是真實的肉搏戰。甚至可以說，看到邱義仁出來，就知民進黨的選情不妙了！

(中時電子報)