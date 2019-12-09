台中關將於今年12月19日辦理海關沒入及逾期貨物標售，標售對象不限廠商或個人，均可參與投標。

本次標售貨物有花崗岩地舖石、自行車架、磨石、大理石、絲紗、白石桌面、電動驅動器等。

台中關表示，有意參與標購者可於今年12月16、17、18日上午9時至12時、下午1時至4時至該關申請看貨。

如果要投標，民眾可備妥押標金額之現金或支票，至該關3樓業務二組法務緝案課繳交押標金後領取投標單，再以限時掛號郵寄，於開標當日（12月19日）中午12時30分前寄達該關。

(工商 )