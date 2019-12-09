台中關標售 大理石家具俗俗賣 08:212019/12/09 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中關將於今年12月19日辦理海關沒入及逾期貨物標售，標售對象不限廠商或個人，均可參與投標。 本次標售貨物有花崗岩地舖石、自行車架、磨石、大理石、絲紗、白石桌面、電動驅動器等。 台中關表示，有意參與標購者可於今年12月16、17、18日上午9時至12時、下午1時至4時至該關申請看貨。 如果要投標，民眾可備妥押標金額之現金或支票，至該關3樓業務二組法務緝案課繳交押標金後領取投標單，再以限時掛號郵寄，於開標當日（12月19日）中午12時30分前寄達該關。 (工商 ) #12 #台中 #貨物 #參與 #投標 也許您會感興趣 推薦閱讀 湯石照明11月營收破億 創11個月以來新高 10:112019/12/05 財經 新北YouBike新會員 12月改實名制自動投保 14:572019/12/05 生活 《證交所》惠特完成競拍作業，承銷價56元 15:402019/12/05 財經 12／9～12／15十二星座運勢解析 雙子失意處女灰心 08:102019/12/08 運勢 台股12月易漲難跌 下周持續驚驚漲 17:212019/12/06 財經 《食品股》統一尋找新創意，第二屆烘焙盃12強競爭激烈 17:222019/12/06 財經 亞獅康-KY股票12/9起預收款券且每60分鐘撮合 17:542019/12/06 財經 一次出動400台無人機 義大世界耶誕跨年秀超吸睛 14:202019/12/07 生活 大台北跌破10度 吳德榮：強烈大陸冷氣團發威 08:192019/12/08 生活 英國會大選逼近 民調：保守黨領先工黨9個百分點 07:072019/12/09 國際 財經熱門新聞 1分鐘財經掃描》反擊華為遭封殺！陸公部門撤換外國資訊設備 - 財經 狠！華為斬斷美晶片 韓媒爆三星危險了 - 財經 川普又囧了！陸企遭美列黑名單 營收照樣飆增200％ - 財經 愛國民眾挺華為狂買！ 美封殺令害死這些陸品牌 - 財經 外送平台抽太兇！基隆知名店家合作5個月後慘收攤 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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