小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（9日）財經重點。

1.外資狂推 半導體熱度重燃

台積電ADR 6日股價達54.94美元再創新高，外資果將資金注意度拉回半導體！花旗環球、摩根士丹利、里昂、摩根大通證券聯手，高度看好台積電、聯電與世界，封測大廠日月光投控最新加入多頭部隊，里昂並欽點港股華虹半導體，大中華半導體多頭部隊集結完畢，重新點燃電子權值行情，力挺台股飛越前高。

2.聯發科5Ｇ將吃三星

聯發科進軍5G市場可望再攻一城！繼搶下OPPO、Vivo及小米等陸系品牌手機大單後，市場更傳出，聯發科正與三星接洽，並積極送樣測試當中，有機會在2020年打入三星A系列智慧手機供應鏈。

3.訂單300億起跳 5G設備股超香

台灣第一波5G競標將於10日展開，據了解，五家電信商已向電信設備商正式遞出設備採購需求建議書（Request For Proposal，RFP）。業者初估，第一年5G設備採購訂單至少超過300億元，不排除上看500億元，因為部分電信商甚至規劃一次釋出兩年以上的設備採購訂單。

4.華為 傳將減少採購三星產品

大陸電信設備製造龍頭企業華為近期正擴大自主化研發產品。外媒稱，華為未來將利用5年的時間，逐步減少對韓國科技大廠三星的依賴，同時擴大與大陸當地供應商合作，增加大陸國產製造比例。

5.前景黯 歐洲銀行業今年裁逾6萬人

在歐洲央行維持負利率及英國脫歐、全球經濟成長減速等多重打擊之下，歐洲銀行業不斷下修財測，不得不透過裁員及出脫資產來節省成本，以致今年以來歐洲銀行業裁員人數超過6萬人，且未來隨著銀行業整併潮興起，估計更多人將失去飯碗。

(中時電子報)