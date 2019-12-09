小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（9日）財經重點。
1.外資狂推 半導體熱度重燃
台積電ADR 6日股價達54.94美元再創新高，外資果將資金注意度拉回半導體！花旗環球、摩根士丹利、里昂、摩根大通證券聯手，高度看好台積電、聯電與世界，封測大廠日月光投控最新加入多頭部隊，里昂並欽點港股華虹半導體，大中華半導體多頭部隊集結完畢，重新點燃電子權值行情，力挺台股飛越前高。
2.聯發科5Ｇ將吃三星
聯發科進軍5G市場可望再攻一城！繼搶下OPPO、Vivo及小米等陸系品牌手機大單後，市場更傳出，聯發科正與三星接洽，並積極送樣測試當中，有機會在2020年打入三星A系列智慧手機供應鏈。
3.訂單300億起跳 5G設備股超香
台灣第一波5G競標將於10日展開，據了解，五家電信商已向電信設備商正式遞出設備採購需求建議書（Request For Proposal，RFP）。業者初估，第一年5G設備採購訂單至少超過300億元，不排除上看500億元，因為部分電信商甚至規劃一次釋出兩年以上的設備採購訂單。
4.華為 傳將減少採購三星產品
大陸電信設備製造龍頭企業華為近期正擴大自主化研發產品。外媒稱，華為未來將利用5年的時間，逐步減少對韓國科技大廠三星的依賴，同時擴大與大陸當地供應商合作，增加大陸國產製造比例。
5.前景黯 歐洲銀行業今年裁逾6萬人
在歐洲央行維持負利率及英國脫歐、全球經濟成長減速等多重打擊之下，歐洲銀行業不斷下修財測，不得不透過裁員及出脫資產來節省成本，以致今年以來歐洲銀行業裁員人數超過6萬人，且未來隨著銀行業整併潮興起，估計更多人將失去飯碗。
(中時電子報)
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