行政院秘書長李孟諺出席「2019未來科技展」時指出，「2019未來科技展」4天展期吸引近10萬人觀展，展出規模及參觀人次雙創新高，期許主辦單位科技部持續打造平台及環境，吸引更多產學研人才投入科技研發。

為展現前瞻關鍵技術、聚焦產業及社經需求，科技部舉辦「未來科技展」，集結具未來產業應用性、科學突破性的學界重點研發計畫、法人創新技術共同展出。今年已邁入第3年，超過500件作品申請參展，並從中選取88件優秀作品，獲頒「未來科技突破獎」。

李孟諺出席「2019未來科技展」時表示，科技帶來無限可能，面臨科技日新月異的挑戰，台灣許多優秀人才用心投入科技領域的創新研發。如以色列和台灣同為小國，卻有300家新創公司在美國那斯達克上市，台灣對此也不應設限。

李孟諺指出，10月「瑞士世界經濟論壇（WEF）」公布「2019年全球競爭力報告」，台灣在全球141個經濟體中排名全球第12、亞洲第4強，全球排名較去年上升1名，並與德國、美國及瑞士列為全球4大創新國，象徵我國創新實力在國際舞台占有一席之地。

李孟諺強調，科技部應持續打造類似「未來科技展」的平台及環境，讓更多產官學共同投入研發未來科技，加上政府努力鬆綁法規，使台灣未來擁有更多發展機會。過去常講「書中自有顏如玉，書中自有黃金屋」，現在應改為「科技自有顏如玉，科技自有黃金屋」。

科技部指出，「未來科技展」聚焦生技新藥、智慧農業生技、電子光電、半導體、智慧機械與新穎材料、AI及物聯網應用等攸關國家重大社會、民生和產業經濟發展領域，共展出上百項具突破性的研發項目，盼有效搭建技術交易媒合平台，讓民眾瞭解我國創新研發能量。

(時報資訊)