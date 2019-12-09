中小企業為台灣經濟成長動力來源，台企銀（2834）為配合政府推動地方創生，攜手東吳大學商學院特邀國內及日、韓等國專家學者，共同舉辦「中小企業創新融資－地方創生與產學實踐」國際研討會，盼解決中小企業融資與產業發展問題。

為解決人口過度集中都市、城鄉發展失衡等問題，行政院訂定今年為台灣地方創生元年，盼透過協助地方政府挖掘在地文化底蘊，形塑地方創生產業策略，以創意、創新、創業、創生的策略規畫，透過地域、產業與優秀人才多元結合，帶動產業發展及地方文化提升。

地方創生議題近年來廣受各國政府重視，台企銀此次與東吳大學商學院合作，以「台日韓中小企業的融資需求與問題對策」、「區域創新與在地創生實務」及「大學社會責任與產學合作」3大議題為主軸，舉辦此次國際研討會。

研討會力求理論與實務兼具，上午邀請日本新潟VENTURE CAPITAL執行長永瀨俊彥、韓國企業育成協會（KOBIA）總監Jeong Hyeon-jun總監等專家，針對區域性資金援助、新創產業支援等內容進行闡述。

至於下午則由日本地方創生代表INSPIRE代表理事谷中修吾、東吳創新育成中心執行長彭仁鴻、花蓮洄游吧創辦人黃紋綺、三峽甘樂文創創辦人林峻丞及學界專家學者，就自身經歷作分享，並由桃園市文化發展科科長黃蘭燕、暨南大學副校長江大樹主持綜合座談。

台企銀代理總經理張志堅表示，他山之石可以為錯，希望藉由國外發展地方創生產業的經驗交流，作為台灣未來發展的參考，更期許能達到拋磚引玉效果，吸引更多資金回流挹注台灣，支持我國在地中小企業，帶動我國經濟成長。

(時報資訊)