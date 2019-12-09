國民黨總統參選人韓國瑜昨晚赴桃園八德，與在地6位立委參選人合體，現場湧進上萬名支持民眾。當韓國瑜上台要致詞時，民眾一擁而上往進場大道擠，原本空空瞬間擠滿人。此外，當舞台被媒體擋住時，支持者還大喊「別人都不用看」，在在顯示出支持者超熱情。

韓國瑜昨行程滿檔，參加完新北市造勢活動後，晚間趕往桃園市八德區，參加黨籍立委參選人陳學聖的競選總部成立大會，受到大批支持者熱情歡迎，全場高喊「韓國瑜凍蒜」。據《中評社》報導，從原本淨空的進場大道瞬間塞滿人，以及支持者站在椅子上拍照，都看的出來支持者對韓國瑜的熱情。

該報導提及，韓國瑜進場前淨空的通道，在韓登台後瞬間被塞滿人，全因民眾為了卡位拍韓，更有人站在椅子上想取得最好的角度。此外，當舞台被前方媒體擋住時，支持者還會對著前面大喊「別人都不用看」，呈現出超熱情的一面。

這場造勢中，韓國瑜致詞提及，蔡做了3年半，2016年台灣人選了一個字苦，2017年台灣人民選出茫，2018年國民黨15縣市翻盤民進黨大敗，台灣人民選出翻字，2019年選出亂，4年執政卻給大家苦茫翻亂4字，2020年1月11日蔡若繼續連任，未來4年會「慘慘慘慘」。韓國瑜呼籲大家把選票集中，全力衝刺，拚翻轉。

(中時電子報)