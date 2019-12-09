2020選戰進入倒數計時，各陣營候選人都開始進入最後衝刺階段。台灣國際戰略學會理事長王崑義在媒體投書分析民進黨明年的選戰策略，作者認為，民進黨核心的戰法，就是利用「心理戰、輿論戰、法律戰」等三戰合一，逐步打擊國內對手國民黨民眾黨，外部操作芒果乾仇視大陸，不難看出「師從對岸解放軍戰略」。

據港媒《中評社》今(9日)報導，王崑義認為，民進黨明年正在打一場「無煙硝的戰爭」。以「抗中保台」為中長期目標，並可與任何政黨、個人、組織合作。這招除對外用來對付中國大陸，對內也可裂解非民進黨的新舊小綠政黨。不好理解？看看時代力量跳船潮想必不難理解。

而「三戰合一」是指甚麼？民進黨正是利用去年九合一選舉以來，主打的打「假新聞」為工具，再化身為各種謊言攻勢，達到「謊話講一百遍就是真理」的目的。所以，「抗中保台」也是一種「心理戰、輿論戰、法律戰」等三戰，而這也是民進黨從陳水扁執政時期，就已努力從解放軍戰略學來的「無硝煙戰爭」。

所謂「心理戰」，就是搞一個「紅色滲透」的宣傳，鋪天蓋地在國內各種造勢或公開活動散播，激化社會對立，並以隔壁香港做輿論宣傳，強化社會族群矛盾。並以數月前新聘的副秘書長林飛帆邀請「太陽花學運」幹部組成「選戰策略小組」，以年輕人觀點，提出一些不同於民進黨老將的構想，以作為可能的新選戰策略。

其次就是「輿論戰」，意即「網軍」，藉由網軍擦酯抹粉，將過去3年半來，幾乎沒多少正面政績、執政失能進而包裝成「媒體製造假新聞」。例如農委會編列「1450萬預算來買網軍」。1450也因而成為「民進黨網軍」的代名詞，甚至近期的卡神楊蕙如案，都可以很好理解。

最後，也就是許多藍營支持者「應注意，而不注意」的部分。民進黨大打「法律戰」，綠營立院黨團在第九屆會期當中，最受矚目的就是「國安五法」，這些法條的修正，「管制退役將領赴陸尚能理解」，避免退將做出打擊軍心的荒唐事，但將一些「不利己新聞當做假新聞」，淪為選戰操作工具，其做法爭議頗大。

不難看出，民進黨為達選舉目的，已不擇手段地阻撓國民黨和其他政黨赴大陸進行各種社會文化交流，令人不勝唏噓。

(中時電子報)