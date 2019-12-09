電池正極材料磷酸鐵鋰龍頭業者立凱-KY（5227）11月營收降至894萬元，年減31.03%；今年1-11月營收3.69億元，較去年同期成長151.42%。立凱電表示，今年主要海外客戶小量試產訂單已在第三季完成，且配合客戶明年正式量產的出貨時間，公司於11月提前完成歲修，故第四季銷售量下降。

立凱-KY預計12月將重啟生產線，並開始向客戶供貨，同時增聘招募生產線人員，培養化工新興產業的高階人才，迎接鋰鐵電池應用快速成長的潮流。

立凱電在磷酸鐵鋰電池正極材料的研發與專利布局領先國際同業，正掌握鋰鐵電池取代鉛酸電池的產業大趨勢，已在汽車啟停電池與大型儲能電池攻佔重要客戶，居於產業供應鏈關鍵地位。尤其在汽車啟停電池市場，明年將正式量產，進入穩定貢獻營收階段。

由於立凱電的磷酸鐵鋰電池正極材料具高性價比，受到國際大廠青睞，並吸引更多客戶注意。隨著業務成長，將擴增高階產線，公司高階人才需求增加，近日推出提升基層員工待遇方案的徵才計畫，只要是化工相關科系的大學畢業生，不限經驗，新進起聘待遇不低於4萬元，優於一般企業，意在培育產業的優秀人才，共同參與鋰鐵電池的大成長趨勢。

(時報資訊)