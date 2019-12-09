台北市中山區著名的條通內林森北路上的林森四面佛廟，前天遭到不明人士持汽油彈縱火，目前警方已經掌握縱火男子身分，據了解林森四面佛9年前由竹聯幫最大的堂口「地堂」創辦，長期以來也都由地堂份子經營管理，但竟然有人敢拿命在老虎嘴上拔毛，警方研判應該是幫派間利益糾紛，目前也約制相關份子防止火拚，並在凌晨帶回2名嫌犯偵訊，幕後黑手也呼之欲出。

在中山區的幾家四面佛中，就有三家是由幫派份子所經營。過去引發的利益衝突也屢見不鮮。四面佛的利益問題，向來是台北市中山區內讓不少兄弟覬覦的引爆衝突因素。

因為四面佛24小時開放，隨時都有人前往許願參拜，尤其滿天晚上6點後，上百家酒店小姐準備上班前，都乎都會先來許願晚上生意興隆，遇到好客人。除了酒女外，不少業績幹部與經紀公司幹部，要求業績好時也都會去四面佛參拜。

凌晨四點後，也有不少酒店女子會下班還願或是許願，因此隨時都香火鼎盛。加上參拜四面佛，並須面面俱到，所以花一次要買四盤，一盤一百元的蘭花，每位信徒拜一次就要花費4百元。一個月收益可以賺超過千萬元，一年就有上億元利潤。

(中時電子報)