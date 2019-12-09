女選手更加碼爆吳宗憲說要娶她。(圖／翻攝自youtube)

這名女選手揭開面具，原來是徐懷鈺。(圖／翻攝自微博)

綜藝天王吳宗憲近日到大陸綜藝節目《蒙面唱將猜猜猜》擔任猜評嘉賓，一名化身「泡麵差一點都不行」的女選手，竟當場自爆「差一點成為憲嫂」往事，讓憲哥嚇得瞪大眼睛，大呼「有這一段你們要先講啊，你讓我怎麼收拾？」

這名女選手出場就自爆「差一點成為憲嫂」，引起全場騷動，吳宗憲也嚇到坐立難安，她又加碼爆「憲哥說他要娶我的！他說他要我嫁給他！」主持人好奇問：「你們是最終好合好散，還是愛斷情殤？」她毫不遲疑回答「愛斷情殤」，吳宗憲驚呼：「怎麼會來這一段？有這一段你們要先講啊，你讓我怎麼收拾？」

眼看全場暴動，這名女選手才解釋，其實這只是玩笑話，當初兩人一起參加活動，剛好有記者問起「憲嫂」的問題，才會開玩笑互相幫忙擋。而最後她揭開面具，原來是有「平民天后」之稱的徐懷鈺。

徐懷鈺曾唱紅《怪獸》、《妙妙妙》、《我是女生》等夯曲，近年積極復出，這次她在《蒙面唱將猜猜猜》中，演唱《我喜歡》、《追光者》等歌曲，受到不少好評。

(中時電子報)