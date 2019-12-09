路易莎創辦人黃銘賢。（路易莎提供）

潤泰集團看好其潛力，促成台日跨國集團攜手。（路易莎提供）

本土咖啡品牌路易莎，發展各種特色店型，目前在台門市將邁向500家，設立如圖書館門市、親子門市、數位生活門市，及位於輔大旁兼具孵化器概念的烘豆廠圖書館門市等，創造咖啡產業新藍海。

潤泰集團看好其潛力，並促成台日跨國集團攜手，以「日本時尚連鎖書店Ｘ台灣連鎖咖啡」的結盟理念，成為TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店在台指定合作夥伴之一，未來將在台北松山車站，和高雄大立百貨開闢的旗艦店合作。

路易莎咖啡表示，「創造一個讓人放鬆的閱讀環境」是本店設計重點，在咖啡陪伴下自然融合閱讀文化，運用造型書櫃的配置，巧妙安排店中店有溫度的空間連結，簡單區分雙品牌的特色。

該店為路易莎店中店，是第三波精品咖啡門市，除提供能同時品嚐冰熱風味的手沖咖啡套組外，其中「冰滴咖啡牆」也是TSUTAYA BOOKSTORE南港店中店設計一大亮點，透過需要時間一點一滴慢慢醞釀的冰滴咖啡，呼應一字一句累積出內涵的書本，咖啡猶如書本般等待著被發掘探索。

(中時 )