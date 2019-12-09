日本政府大幅上修7～9月季度經濟成長率，其第三季實質國內生產毛額（GDP）季增年率由先前公布的0.2%調升至1.8%，遠優於市場預估的0.7%。

日本第三季實質GDP季增率由初值0.1%上修為0.4%，優於市場預估的季增0.2%。資本支出季增率由初值0.9%上修為1.8%，優於市場預估的季增1.7%。民間消費由季增0.4%上修為季增0.5%。

此外，財務省公布日本10月經常帳盈餘為1.82兆日圓（約167.6億美元），略高於市場預估的盈餘1.8兆日圓。

(時報資訊)