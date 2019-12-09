《國際經濟》0.2％→1.8％，日本大幅上修Q3 GDP成長率 08:352019/12/09 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本政府大幅上修7～9月季度經濟成長率，其第三季實質國內生產毛額（GDP）季增年率由先前公布的0.2%調升至1.8%，遠優於市場預估的0.7%。 日本第三季實質GDP季增率由初值0.1%上修為0.4%，優於市場預估的季增0.2%。資本支出季增率由初值0.9%上修為1.8%，優於市場預估的季增1.7%。民間消費由季增0.4%上修為季增0.5%。 此外，財務省公布日本10月經常帳盈餘為1.82兆日圓（約167.6億美元），略高於市場預估的盈餘1.8兆日圓。 (時報資訊) #日本 #經濟 #GDP #成長 #預期 #經常帳 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸生育險併醫保 運作變實質不變 04:092019/12/05 話題觀察 法人：2020新興市場債有表現空間 但波動擴大 10:102019/12/05 財經 NN投資夥伴：審慎樂觀看待2020年 關注財政政策方向 15:002019/12/05 財經 堆高機翻覆壓駕駛 幼子目睹父慘死 18:082019/12/05 社會 NN投資夥伴：審慎樂觀看待2020 21:402019/12/05 財經 日本10月實質薪資連2個月上揚 12:282019/12/06 財經 人物剪影－結合雅虎日本與LINE 軟銀孫正義打造日版阿里巴巴 04:092019/12/08 財經要聞 兩岸GDP同病相憐 04:092019/12/08 專題周報 負利率肆虐 日本銀行另闢賺錢管道 23:042019/12/08 財經 專家傳真－大聯大收購文曄30％股權 非一定要向公平會申請許可嗎？ 04:102019/12/09 產業特刊 財經熱門新聞 1分鐘財經掃描》反擊華為遭封殺！陸公部門撤換外國資訊設備 - 財經 狠！華為斬斷美晶片 韓媒爆三星危險了 - 財經 愛國民眾挺華為狂買！ 美封殺令害死這些陸品牌 - 財經 川普又囧了！陸企遭美列黑名單 營收照樣飆增200％ - 財經 外送平台抽太兇！基隆知名店家合作5個月後慘收攤 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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