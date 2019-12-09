女軍人小君（化名）為了安慰情傷的同袍阿浩（化名），凌晨還應邀前往夜店飲酒同歡。不料喝掛了的她，隔天醒來竟發現自己躺在摩鐵床上，下半身還全裸。她懷疑自己遭到侵犯，阿浩竟謊稱「我承認有邪念但是沒有怎樣」、「你等於全裸、我沒怎樣、你真的要覺得我很棒棒了吧」。不過，小黃司機證稱小君上車已酒醉，且小君胸罩內側驗出阿浩DNA，他才坦承趁機猥褻，高等法院考量兩人已和解，判刑8月、緩刑2年。

判決書指出，阿浩與小君是軍中同事，阿浩在2017年7月某日凌晨1時許，約小君前往北市某夜店，與他和友人一同飲酒。約凌晨4時許，阿浩帶著喝醉的小君搭計程車離開，並指示前往內湖某摩鐵。

阿浩在摩鐵內見小君不省人事，竟趁機掀開她的運動內衣及胸罩，親吻嘴巴、脖子及胸部，還將她褲子脫掉，磨蹭下體猥褻得逞。

隔天小君醒來，發現自己竟然下半身赤裸，詢問阿浩：「真的沒有對我幹嘛齁」、「你有看到（我的下體）嗎」，阿浩還謊稱：「脫你褲子我沒有怎樣」、「我發誓」、「我承認有邪念但是沒有怎樣」、「你沒穿褲子餒、上衣也被你睡的往上翻、你等於全裸、我沒怎樣、你真的要覺得我很棒棒了吧、如果是別人早就不知道把你翻幾翻了」。

檢方偵查和一審審理時，莊男辯稱小喬當時清醒，兩人是在兩情相悅情況下愛撫、親吻；但計程車司機證稱小君搭上計程車時已酒醉，不但在車上嘔吐，抵達摩鐵時還坐在路邊。

台北地院依乘機猥褻罪，判阿浩10月徒刑，他不服上訴高院。高院審理時，阿浩坦承乘機猥褻，且與小君以25萬元達成和解，合議庭因此改判莊8月、緩刑2年。

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(中時電子報)