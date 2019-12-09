中共在10月1日建政70周年大閱兵中，首度展示了包括東風-41在內的多款強大的武器，其中有一款沒有公佈名稱的祕密神器。專家說，這是解放軍空前強大的多管火箭炮，一次能發射8枚射程達350公里的370mm火箭彈，或是2枚射程為500公里的750mm彈道飛彈。

《南華早報》（South China Morning Post）引述最新一期《現代艦船》雜誌報導，這款尖端武器名為PCL191，是中方以AR3系統為基礎，針對出口開發的模組化發射器。

(中時電子報)