用以摧毀台戰略目標 陸PCL191揭密 08:452019/12/09 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中共在10月1日建政70周年大閱兵中，首度展示了包括東風-41在內的多款強大的武器，其中有一款沒有公佈名稱的祕密神器。專家說，這是解放軍空前強大的多管火箭炮，一次能發射8枚射程達350公里的370mm火箭彈，或是2枚射程為500公里的750mm彈道飛彈。 《南華早報》（South China Morning Post）引述最新一期《現代艦船》雜誌報導，這款尖端武器名為PCL191，是中方以AR3系統為基礎，針對出口開發的模組化發射器。 (中時電子報) #多管火箭炮 #PCL191 #台灣 #發射 #戰略目標 #兩岸 #衝突 #武統 #中國大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 讓美反導破功 陸東風41傳以3模式部署 13:352018/08/01 軍事 對付老美 3東風41旅部署東北有玄機 14:302019/07/31 軍事 閱兵秀拳頭 陸戰略核三角已完成 08:272019/10/04 軍事 阻美介入 東風17可改變陸對台戰略 09:192019/11/18 軍事 可實戰！陸第11次試射東風41大不同 10:232019/11/30 軍事 軍事熱門新聞 用以摧毀台戰略目標 陸PCL191揭密 - 軍事 罕見！劉任遠中將 接任空軍作戰指揮官 - 軍事 利比亞叛軍米格23 遭肩射飛彈擊落 - 軍事 捷克向以色列購8具鐵穹雷達 - 軍事 珍珠港老兵辭世 選擇長眠於亞利桑納號 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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