女騎士疑自撞號誌桿 重傷送醫 09:022019/12/09 中時 謝明俊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台13甲後龍造橋交界路口9日上午7點多發生一名女機車騎士自撞車禍重傷。〔謝明俊攝〕 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台13甲後龍造橋交界路口9日上午7點多發生一名女機車騎士自撞車禍重傷，警方到場勘驗。〔謝明俊攝〕 台13甲後龍造橋交界路口9日上午7點多發生一名女機車騎士自撞車禍重傷。〔謝明俊攝〕 台13甲後龍造橋交界路口9日上午7點多發生一名女機車騎士自撞車禍重傷。〔謝明俊攝〕 台13甲後龍造橋交界路口9日上午7點多發生一名女機車騎士自撞車禍重傷。〔謝明俊攝〕 苗栗台13甲線造豐路後龍鎮及造橋鄉交界處路口，9日上午7點多發生一名女子騎乘機車，沿台13甲北往南方向，不知何故失控衝撞路口號誌桿，女子撞上號誌桿受到重傷，機車撞上號誌桿後前衝10公尺才停住，車頭毀損，民眾發現報案，由消防救護車送往苗栗大千醫院急救，事故發生原因正由竹南分局警方調查中。 (中時 ) #苗栗 #號誌 #重傷 #路口 #女子 也許您會感興趣 推薦閱讀 堆高機翻覆壓駕駛 幼子目睹父慘死 18:082019/12/05 社會 空前的戰略選擇十字路口 04:102019/12/06 時論廣場 陸媒《環時》社評：陸美關係 處在前所未有的十字路口 12:012019/12/06 兩岸 「涓豆腐」插旗苗栗尚順購物中心 18:312019/12/06 財經 寒雨中路口拜票 洪秀柱談卡神案批民進黨「鳥盡弓藏」 19:382019/12/06 政治 韓苗栗造勢俯拍圖 網驚：寒流擋不住真民調 15:582019/12/07 政治 苗栗尚順 過年一站滿足 04:092019/12/08 產業．科技 綠黑韓無極限？林祥川拋一問 挺蔡者啞口無言 08:082019/12/08 政治 徐志榮成立頭份競總 馬、張現身拉抬選情 16:232019/12/08 政治 大湖草莓檢驗 即日收件 04:102019/12/09 地方新聞 社會熱門新聞 女軍人夜店安慰失戀同袍 摩鐵驚醒發現「下身全裸」 - 社會 看到小姨子餵奶 色姊夫凍未條撲上去家庭破碎 - 社會 【台大自肥王1】雇員妻月薪3萬 主任老公豪發加班費4萬 - 社會 泡湯變砲池！情侶大眾池上演活春宮 - 社會 成人網看「女神騎馬」女大生驚見自己正在騎... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。