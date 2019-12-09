台13甲後龍造橋交界路口9日上午7點多發生一名女機車騎士自撞車禍重傷，警方到場勘驗。〔謝明俊攝〕

台13甲後龍造橋交界路口9日上午7點多發生一名女機車騎士自撞車禍重傷。〔謝明俊攝〕

台13甲後龍造橋交界路口9日上午7點多發生一名女機車騎士自撞車禍重傷。〔謝明俊攝〕

台13甲後龍造橋交界路口9日上午7點多發生一名女機車騎士自撞車禍重傷。〔謝明俊攝〕

苗栗台13甲線造豐路後龍鎮及造橋鄉交界處路口，9日上午7點多發生一名女子騎乘機車，沿台13甲北往南方向，不知何故失控衝撞路口號誌桿，女子撞上號誌桿受到重傷，機車撞上號誌桿後前衝10公尺才停住，車頭毀損，民眾發現報案，由消防救護車送往苗栗大千醫院急救，事故發生原因正由竹南分局警方調查中。

(中時 )