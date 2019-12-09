今天清晨新竹以南輻射冷卻作用仍強，平地出現10度以下低溫，例如新竹寶山7.9度、苗栗西湖8.2度、南投中寮9.7度。氣象專家吳德榮指出，今天白天起天氣回暖，明晚至周三東北風南下，北部、東半部變天，偶有局部降雨，但沒有冷空氣。周五(12/13)開始天氣逐日回升，全台的高溫接近30度，會有夏天的錯覺。

吳德榮在專欄「三立準氣象·老大洩天機」說道，明晚至周三(12/11)微弱東北季風南下，迎風面的北部、東半部雲量增多，偶有局部降雨，但無冷空氣，迎風面因雲量增多，北臺灣高溫略降至20、21度，其他地區高溫24~27度。周四至周日(12/12~15)西半部晴時多雲，東半部有零星降雨的機率。

吳德榮說，周五(12/13)起天氣逐日回升，周日中南部高溫都在30度以上，北部也會回升至接近30度左右，白天微熱。未來一周並無明顯冷空氣南下，特別是周日之後、愈來愈暖，會有暫離冬天的錯覺，但日夜溫差大。

(中時電子報)