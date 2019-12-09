中選會今(9)日辦理2020總統大選三組候選人號次抽籤，國民黨總統候選人韓國瑜、副總統候選人張善政兩人一同親自前往；民進黨方面是由副總統候選人賴清德代表抽籤；親民黨則由發言人于美人、不分區候選人劉宥彤陪同親民黨秘書長李鴻鈞代表抽籤，預估由韓國瑜率先抽籤。另外，總統副總統政見發表會4場，將於20日起舉行。

(中時電子報)