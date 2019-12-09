總統大選三組候選人今日號次抽籤 08:562019/12/09 中時電子報 郭匡超 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中選會今(9)日辦理2020總統大選三組候選人號次抽籤。(圖/資料照片) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中選會今(9)日辦理2020總統大選三組候選人號次抽籤，國民黨總統候選人韓國瑜、副總統候選人張善政兩人一同親自前往；民進黨方面是由副總統候選人賴清德代表抽籤；親民黨則由發言人于美人、不分區候選人劉宥彤陪同親民黨秘書長李鴻鈞代表抽籤，預估由韓國瑜率先抽籤。另外，總統副總統政見發表會4場，將於20日起舉行。 投票》外交部與藍委衝突事件，誰該負責？ 楊蕙如爆綠網軍模式？ 孫大千要民進黨說清楚 (中時電子報) #候選人 #抽籤 #總統 #副總統 #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 劉世芳邀參加罷韓大遊行 館長看到這6字氣炸：他X糟蹋人 03:032019/12/05 生活 國民黨諷民進黨揮刀 切割楊蕙如 18:002019/12/05 政治 胡幼偉批 討厭民進黨變害怕民進黨 01:302019/12/06 政治要聞 王淺秋聲明：在乎的是台灣前途 12:512019/12/06 政治 陳超明竹南競選總部成立 韓國瑜、馬英九、吳敦義到場造勢 16:212019/12/07 政治 韓粉注意！韓最後大造勢 就在這三縣市 07:582019/12/08 政治 不演了？資深韓女星竟10字怒轟宋楚瑜！ 08:032019/12/08 政治 韓國瑜為何能贏蔡英文90萬票？黃暐瀚算出來了 21:112019/12/08 政治 造勢比一比 網超酸：民進黨真的比國民黨好 22:212019/12/08 政治 驚！2020大選前 檢調祕查5起大陸港澳資金介入選舉案 07:082019/12/09 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐！蔡韓支持度讓人難以置信 - 政治 在陳致中選區街頭民調 看到韓票數網喊：要暈倒了 - 政治 第一軍師出馬 港媒驚：民進黨選情不妙了 - 政治 高雄火車站街頭民調出爐 網竟說：韓國瑜還是贏 - 政治 蔡英文澎湖造勢人潮多？網友拍影片...下秒就露餡 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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