12月台指期今日開盤漲59點，為11670點，金融期及電子期聯袂開高。

永豐期貨表示，上週五台指期上漲13點至11611點。價差方面，台指期正價差縮至1.36點，電子期正價差擴至0.24點，金融期轉為逆價差-0.78點。現貨部分，三大法人買超33.45億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加764口至27712口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加1314口至50054口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加5157口至29707口。

永豐期貨表示，上週五台股走勢震盪，盤中一度由紅翻黑，尾盤隨著買盤湧入，指數終場收11609.64點，漲幅0.13%，收復11600點關卡。目前市場密切關注中美簽署貿易協議的結果，美國股市尚未看到明顯拉回的跡象，台股走勢仍屬健康，但須注意成交量再萎縮，建議投資人謹慎操作為宜。

(時報資訊)