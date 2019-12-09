大到開刀，小到拔牙，一般人多少有麻醉經驗，然而麻醉絕對不只是讓病人「不痛」或睡著，麻醉過程中其實存在許多致命風險。

什麼是麻醉？高雄長庚醫院麻醉科張國安醫師說明，「麻」就是「不痛」，「醉」就是「不知」，再加上「不動」，麻醉可以讓手術順利進行，並減輕病人的不適和恐懼。

麻醉方式有許多種，醫師會依手術方式、手術時間長短和患者身體狀況來評估選擇。較大型的手術，通常使用全身麻醉，用藥物抑制中樞神經系統的反應和肌肉反射，讓病人不痛、不知、不動；有些時間短、範圍小的手術，可採用「舒眠麻醉」，利用少量靜脈注射，如Propofol讓患者睡著，再視需要於手術部位施以局部麻醉；此外，也有讓病人仍保持清醒的麻醉，利用區域性神經阻斷，達到局部麻醉止痛效果，例如無痛分娩等。

在選擇醫療機構或決定是否手術前，也需要瞭解手術過程中是否有麻醉醫師的參與。

張國安說明，麻醉風險會受到個人體質、疾病、生活方式的影響，術前病人應要說清楚是否有心血管疾病、貧血、懷孕、感冒、氣喘、正在服用的藥物，以及家族是否有手術麻醉過敏史等，生活飲食方面也要告知是否有喝酒或抽菸等習慣、有無經常食用納豆、魚油等保健食品；若有不願輸血的情形，例如耶和華見證者，也應事先讓醫師知情，醫師才能評估適合的麻醉處置。

值得注意的是，不論手術大小，麻醉都有一定的風險，因為麻醉不只是讓病人睡著，也會影響呼吸、心跳、血壓、肌肉反應，加上每個人對麻醉藥物的反應可能不同，少數體質較特殊的人，還可能出現藥物過敏、惡性高熱等難以預期的嚴重併發症，甚至可能有致命風險。

以麻醉的嚴重不良反應「惡性高熱」為例，病人體溫會在麻醉中急速飆高，引起橫紋肌溶解、急性腎衰竭等，甚至可能致命，但只要能在第一時間注射解藥dantrolene，死亡率可大幅降低；這種疾病雖難以事先預期，但已知可能與遺傳和藥物有關，所以病人家族中若曾出現「惡性高熱」病史，一定要提前告知，讓麻醉醫師可以調整藥物並且做好準備。

張國安醫師再次提醒，絕不能輕忽手術的麻醉風險，不僅應該要尋求合格的醫療院所進行，在術前充分也得溝通，問明麻醉方式、風險、是否由合格醫師執行麻醉，院所是否備有急救設備或藥物等，才是降低麻醉風險的重要關鍵。

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(中時電子報)