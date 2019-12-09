北韓7日在西海衛星發射基地進行「重大測試」，官媒朝中社更表示將改變北韓戰略地位，引發國際關注，美國總統川普昨（8）日在推特對北韓最高領導人金正恩提出警告，若平壤執意恢復敵對態度，金正恩將面臨失去一切的風險，其中也包含和川普之間的「特殊關係」。

川普昨日在推特連續發布推文：「金正恩太聰明，如果他持續採取敵對態度行動，他將失去太多，實際上是會失去一切。」他說金正恩在新加坡和他簽署了一份強而有力的去核化協議，稱「金正恩不想要損及和美國總統之間的特殊關係」，或者是介入美國總統大選。

「北韓在金正恩領導下有極佳的經濟前景，不過北韓必須得遵守承諾去核，這是北約、中國、俄羅斯、日本、以及全世界都一致堅持的議題。」

朝中社昨日報導，北韓7日下午在西海衛星發射場進行「非常重大的測試」，還說測試結果將對「改變北韓戰略地位發揮重大作用」。儘管報導並未明確指出測試的內容為何，不過一般認為，此次測試可能和用於新型洲際飛彈發動機有關。

(中時電子報)