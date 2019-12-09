2020除了總統大選外，各縣市區域立委也是各界關注的一級戰區，其中台北市更是一級戰區。而選情激烈交鋒的中北松區(中山、北松山)。最新民調顯示，在藍綠白角逐下，國民黨蔣萬安獲得41.7%支持度奪冠，民進黨吳怡農以32.7%暫居第2，民眾黨何景榮以2.9%居第三。蔣、吳雙方差距9個百分點。

據《風傳媒》報導，《台灣指標民調》今(9日)公布的最新民調，結果顯示，若台北市第3選區「中山、北松山」在藍綠白「三角督」下，國民黨蔣萬安獲得41.7%支持度領先，民進黨吳怡農以32.7%暫落後，民眾黨何景榮以2.9%位居第三、田方宇0.5%墊底，不投票或投廢票占3.8%，未表態者則高達18.4%，蔣、吳2人差距9個百分點。

有趣的是，在選民政治立場分析方面，泛藍選民有88.0%力挺蔣萬安、2.6%青睞吳怡農，泛綠選民，有72.9%支持吳怡農、11.8%偏好蔣萬安，中立選民則有40.4%支持蔣萬安，17.3%支持吳怡農。足見蔣萬安勤跑選區固票已有初步成效。

本民調為風傳媒委託「台灣指標民調」執行，於12月4日至7日，調查設籍於台北市中山區、松山區北部年滿20歲的民眾，透過電腦輔助電話訪問方式進行調查；並採等比分層隨機抽樣，成功有效樣本數1070份，在95%的信賴水準下，抽樣誤差最大值為正負3.0個百分點。

(中時電子報)