美國尖牙股全數揚升，蘋果股價來到歷史新高，台積電ADR上漲0.99％，台積電9日上漲1元，以314元開盤，帶動台股加權指數開在11,635.47點，上漲25.83點。

美國就業報告意外強勁、市場對中美貿易談判感到樂觀，激勵美國四大指數6日全面上揚，其中道瓊工業平均指數、那斯達克指數及標準普爾500指數，距離一周前的歷史收盤高，剩不到1％。

美國勞工部公布，11月新增非農就業人口，報26.6萬人，大幅超越市場預期的18.7萬人，亦高於10月份調整過後的數值15.6 萬人，創下自今年1月以來最高，顯示美國的就業市場正逐漸改善。

在台股部分，元富投顧指出，台股在內外資的加持下，指數仍有上漲力道。台股於2019年11月4日帶量突破11,400點後，中期應該進入盤堅架構，指數區間先以11,400～11,800看待。

元富投顧指出，台股目前移動平均線，呈現多頭排列，顯示大盤架構形式比人強，現階段選股兩大重點，短線而言，11月營收大爆發的股票，中期股價經過整理。

其次、波段而言，選擇2019第四季到2020年上半年持續看好的產業，月線啟動長多架構股。目前較強的指標股，包括台積電、日月光控投、世芯-KY、聯電、精測、台半、榮創等，都是可聚焦的重點。

目前盤勢仍是多方掌控，OTC指數和上市指數同步轉強，內外資均站在多方。11月營收概念股和跨年度低檔股可當成觀盤重點，近期業績股有加溫跡像，台積電最具代表性，未來主流股的輪動方向，將決定大盤強度。

(工商 )