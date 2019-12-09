網購平台繼雙11後，9日起一連4天於Legacy Max舉辦「雙12 PChome又來了來愛吧！」演唱會，分別邀請Leo王、蛋堡、Karencici、周湯豪、曾沛慈、四分衛、動力火車及陶晶瑩等人接連開唱。曾沛慈自封是網購愛買達人，愛買又會貨比三家的她很少失手買貴，自爆一世英明卻敗在一次買到阿嬤內褲及橄欖球員size的內衣而挫敗。

曾沛慈網購前習慣貨比三家，是精打細算型的買家，也是「囤貨魔人」，她透露自己愛在網路上買二手衣，印象深刻的一次經驗是有次標了一個自己很愛的品牌內衣跟內搭褲，以便宜的200元成交，卻因為SIZE點錯，收到時，被大學同學形容說是阿嬤冬天穿的衛生褲，相當搞笑！也因內衣也尺寸實在太大，穿起來十足像個橄欖球員；問她最想在網路上買甚麼？｢每次很累時，我都想要一台自動洗頭機、自動洗澡機或是自動卸妝機！希望有人發明這些產品」。

周湯豪近期為校園、尾牙等商演活動全台走透透，年底其中一個月已接超過十場活動，接下來還將在台北、桃園兩地跨年，更積極籌備《I GO》REMIX版本單曲。

周湯豪為網購平台活動演出。（PChome提供）

陶晶瑩為網購平台活動演出。（PChome提供）

(中時 )