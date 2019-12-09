烏克蘭總統澤倫斯基明天將與俄羅斯總統蒲亭舉行會談，討論持續多年的烏東衝突。約有5000名示威者今天齊聚首都基輔，要澤倫斯基抵抗來自俄方的壓力。

在澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）政敵帶領下，示威群眾高舉標語，上頭寫著「絕不妥協」、「與莫斯科保持距離」和「俄羅斯天然氣是我們脖子上的絞索」等口號。

法新社和路透社報導，在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理梅克爾（Angela Merkel）斡旋下，烏俄兩國總統預計將在巴黎舉行一對一會談。這是澤倫斯基4月當選烏克蘭總統以來，首度與蒲亭（Vladimir Putin）會面。

這場會談目的在於恢復停滯不前的談判，為烏克蘭局勢尋求解決之道。持續5年的烏東衝突已導致超過1萬3000人喪生。烏克蘭和其西方盟邦指控俄羅斯在軍事方面支持烏東分離主義分子，但莫斯科當局極力否認。

號召示威的人士也包括烏克蘭前總統波洛申科（Petro Poroshenko）。

波洛申科告訴群眾：「我們的立場很簡單…在蒲亭對烏克蘭做盡一切壞事後，別相信他。」他也對澤倫斯基說：「不要畏懼蒲亭！」

波洛申科說：「我們齊聚一堂，好讓巴黎聽見基輔的聲音。朋友們，在烏克蘭最後一塊土地重獲自由前，我們不能對蒲亭做出任何妥協。」

稍後約有2000名示威者移動到總統府前抗議。

這些示威者告訴澤倫斯基，烏克蘭人不會以犧牲國家的獨立和主權為代價，接受和平協議。

反對黨「聲音黨」（Golos）議員索夫桑（Inna Sovsun）說：「我們在這裡，是因為我們不滿『不惜一切代價的和平』…不滿『以有條件妥協換取的和平』。」

47歲的示威者金里斯卡（Anna Gnylytska）說：「我不期望從我們總統口中聽到什麼好消息，因為他真的是軟弱的人。」

「我擔心我國利益會被出賣。」

61歲的示威者朱布申科（Oleksandr Zubchenko）則說：「為回報俄羅斯可能提供的廉價天然氣，澤倫斯基有可能在唐貝斯（Donbass）和其地位等問題方面做出讓步。」他指的是烏東分離地區。

澤倫斯基6日在電視上說，他對這次會談唯一的憂慮是取得不了成果。

「我有什麼好怕的？我是一個自由國家的總統。我不會為了任何理由出賣我們的國家，永遠不會。真理與我們同在。」

(中央社)