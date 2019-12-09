前新北市長朱立倫同意擔任韓國瑜全國競選總部主委，文化大學新聞系主任胡幼偉表示，這意謂老韓勝選後，中央政府在行政部門，將形成韓、張、朱為核心的集體領導班子。這不容易啊！

胡幼偉說，朱的終於點頭和宋的看不起韓，反映的是同一個問題。韓決定要選總統後，藍營傳統菁英們對韓不能心服口服，是大家都看得出來的事情，這也凸顯出在藍營學術界，我特別挺韓的「奇特」現象。

胡幼偉表示，他認為，這是因為藍營傳統菁英多半在台北過著高級知識份子的生活，跟中南部本省籍基層民眾絲毫不親。而他很早就看出來，國民黨要重新執政，沒有中南部多數本省籍基層選民支持，是不可能的事情。韓的味道，中南部本省籍選民，以及全台外省籍和客家選民都能接受，那國民黨不推他出來選總統，要推誰呢？

他指出，這不是誰的條件比較優秀的問題，是誰的全台市場行情最好的問題。他很早就開始挺韓，就是因為他看出來韓的全台市場行情最好，談選舉，這豈不是最重要的事情嗎？再優秀，不能贏，也是白搭嘛！

胡幼偉直指，很多台北「高級人士」嫌韓講話粗俗，覺得韓「怎麼這樣」？或「就是這樣」！他卻反覆強調，韓不是草包，韓用這種方式說話，是有市場用意的！這麼說吧！韓的競選策略，就是「從基層得天下；在高層治天下！」。

胡幼偉並說，藍營很多台北「高級人士」始終不懂。為什麼不懂，因為從小就生活在「高級模範生」的框架中，不曾，也不屑和基層混在一起，那當然就不懂了。所以，你以為「放馬過來」、「恁爸等你」是雖便粗口亂講的嘛？還是，只有他一個「台北高級人士」知道，這是在跟基層喊話的策略性語言啊！

胡幼偉表示，為什麼要改朝換代時，領袖往往是從社會基層出身的人，像劉邦、朱元璋、努爾哈赤？孫文和黃興；為什麼秀才造反，三年不成？不就是因為出身基層，才能獲得多數基層民眾的認同，跟著他一同造反革命嗎？

胡幼偉說，太優秀、太高級，除非學歷、長相能到馬英九那個境界，要讓基層都能認同而有親切感，恐怕很難！韓能獲得全台多數基層選民認同，不挺韓，國民黨靠誰重返執政呢？所以，不是他特別挺韓很奇特；而是藍營有這麼多「高級人士」對韓不服氣，這才真是奇了怪了！連他這個小咖咖都看得出來的事情，他們卻始終看不明白！到最後關頭，終於知道，先讓民進黨下架，才能談到其他事情啊！是不是這樣？這次不拼全力幫韓贏這一局，四年後就能獲得基層本省籍和外省籍、客家選民支持選總統嗎？想都別想！

胡幼偉指，他是外省人，也從小在台北長大，但他看得出來，要執政，要靠多數基層本省籍選民支持！這一點，他和經國先生、韓的看法是一致的。只是很多藍營台北「高級人士」忘了這一點的重要性而已！

現在大家知道他為什麼跟韓既無淵源，亦無深交，卻這麼挺韓的原因了吧！自蔣經國之後，能讓這麼多本省籍選民拿國旗支持的總統候選人，只有一個韓國瑜，不挺這個奇貨可居的韓國瑜，要挺誰呢？

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(中時 )