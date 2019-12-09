「補冬補嘴空」是台灣人的諺語，冬令進補的文化傳承千年，至今仍為人們防病治病、健康延年所需求。除了可以對慢性病患者予以調治之外，對於年少者可助長發育，對中青壯年可以增強體質，對於老年人則可延緩衰老、保持健康。

腎為先天之本，從立冬起至立春之前的這段時間，陽氣潛藏、陰氣盛極，身體的新陳代謝相對比較低，因而要依靠生命的原動力──「腎」來發揮作用，所以冬天補腎最合時宜。

根據中醫的「五行學說」，冬季在五臟配屬中，內合於腎，在五色配屬中，則歸於黑，黑色獨入腎經，能益腎強腎。中醫師沈蘊之指出，許多黑色食材不僅營養豐富，且性味平和，補而不膩，食而不燥，例如黑豆、黑芝麻、黑木耳、海參、烏雞等，當然也有些看起來不是黑色的食材，但其也有健腎、補腎的功效，像是胡桃肉、枸杞和山藥等。

1、黑豆→補腎鎮心

〈推薦吃法〉

可以喝黑豆豆漿，但是，脹氣的人不宜吃太多豆製品，要特別注意。

2、黑芝麻→補肝腎，潤五臟

〈推薦吃法〉

芝麻糊：黑芝麻磨粉沖服，或搭配山藥粉、核桃粉、紫米粉。黑芝麻炒製後燥熱，熱性體質者吃了容易牙痛、口瘡等症，宜慎用。

3、黑木耳→清腸胃、補腎氣

〈推薦吃法〉

雙耳羹：白木耳6克用溫水發泡，新鮮黑木耳6克、3顆黑棗，一起入鍋，加水蓋過材料，燉煮到軟爛後食用，可加入適量糖調味。

4、海參→壯陽療痿

〈推薦吃法〉

海參湯：發泡海參4個、鮮香菇4朵、高湯1碗、羅漢參4個。

作法：羅漢參去皮切片，入鍋加高湯煮開之後，小火慢燉至羅漢參熟透，再將鮮香菇片及去沙發泡好的海參入鍋，續用小火煨燉5分鐘，添加少量鹽調味即可。

5、烏骨雞→益肝補腎

〈推薦吃法〉

首烏杜仲雞湯：烏骨雞塊3塊、杜仲5錢、何首烏5錢、黑棗5顆、生薑、米酒、鹽。

作法：先將烏骨雞汆燙備用，雞肉、黑棗、薑片、何首烏用米酒加水煮開，小火慢燉40分鐘後，加調味料即可。

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(中時電子報)