東陽(1319)受惠於進入車市傳統旺季，11月合併營收為21.11億元，月增16.82%，為今年單月新高，其中11月AM營收15.77億元，創下單月歷史新高，東陽表示，公司將持續開發新產品，推進水性底塗、電鍍等具競爭優勢的新產品，在旺季時備妥存貨，快速供應客戶需求。

東陽主要產品為鈑金，在AM部分除鈑金外，尚有風扇與模具，公司在北美主攻AM市場，在大陸則有OEM及AM，東陽今年受到大陸車市疲弱，客戶銷量表現不佳拖累整體營運表現，不過隨著汽車傳統旺季來臨，東陽11月合併營收上升至21.11億元，月增16.82%，年成長7.66%，累計前11月合併營收為196.88億元，年減7.37%。

由於新產品出貨及產業品組合佳，今年北美AM市場表現優於預期，東陽11月AM營收15.77億元，較去年同月成長27%，創下單月歷史新高，累計前11月合併營收145.29億元，較去年同期成長7%。

在OEM事業方面，東陽11月營收5.34億，累計前11月營收51.59億元。

據中國汽車工業協會預估，明年大陸車市預估將持平到微幅成長3%，由於東陽中國OEM業務主要與前六大車廠合作，若明年車市好轉，公司的業績成長幅度可望優於整體行業。

東陽表示，公司將持續開發新產品，推進水性底塗、電鍍等具競爭優勢的新產品，在旺季時備妥存貨，快速供應客戶需求。

(時報資訊)