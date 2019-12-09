台股上周五（6日）上市公司總市值為35兆1,808.79億元，周總市值增加3,717.42億元，周增幅為1.07％。群益證券看本周台股指數區間為11,400-11,650點，本周看好五大題材類股，包含：IC設計股、半導體設備股、記憶體股、Mini LED與Micro LED股、被動元件股等。

群益證券分析指出，近期五項國內外利多因素：

1.川普表示，美國未必要在2020年選舉以前與中國達成貿易協議，美國國會也通過香港、新疆的人權問題制裁使貿易戰更加複雜，但市場轉以談判手法解讀，美方仍預期12月中以前，中美可以達成第一階段協議。

2.主計總處上修2019年GDP成長率至2.64％，並預測2020年經濟成長率為2.72％。

3.11月經季節調整後之台灣製造業PMI續揚3.8個百分點至54.9％，為去年9月來最快擴張速度。台灣經濟研究院12月3日發布最新製造業年度景氣預測，預估今年製造業仍呈現衰退的藍燈，2020年整體製造業景氣燈號可望略轉好至黃藍燈。

4.台積電的先進技術優勢，在5G晶片市場將更加浮現，台灣半導體產業的群聚效應持續被強化，對半導體設備及材料族群股價將有激勵效果。

5.美國10月工廠訂單增長0.3％，擺脫連續兩個月負成長。

(工商 )