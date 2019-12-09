台股累計今年初開盤迄今共225個交易日，集中市場總成交金額為26兆8,448.68億元，市場日均值為1,193.11億元，股票成交量週轉率為67.53％。凱基投顧預期本周指數在11,400-11,750點區間震盪，本周看好六大題材類股，包含：晶圓代工股、面板驅動IC股、CCL股、伺服器股 、生技股、蘋果供應鏈等。

凱基投顧彙整資訊分析指出，近期五項國內外利多因素：

1.主計處公布我國108年第3季與去年同期相較的經濟成長率為2.99％；並預測108年我國經濟成長率為2.64％。

2.中華經濟研究院公布11月台灣製造業PMI由51.1上升至54.9，創2018年9月來新高；非製造業PMI由53.9上升至55，連續9個月處於擴張階段。

3.中國國家統計局公布，11月大陸製造業PMI由49.3上升至50.2，優於市場預估的49.5。

4.中國國家統計局公布，11月大陸非製造業PMI由52上升至54.4，為近8月來高點。

5.11月中國財新服務PMI上升2.4個百分點至53.5％，為今年5月來高點。

(工商 )