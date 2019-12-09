台中市保大小隊長吳慎昌被診斷出罹癌當時，他正在偵辦一起跨國販毒走私案，因責任心重，直到收案後才甘願到醫院就診，可是延誤了黃金時機，讓喉癌從2期轉到3期，吳男得知事情的嚴重性，積極進行42次化療，加上路跑運動控制，總算沒讓癌症復發，也讓他的人生下半場有了新的價值觀。

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由於喉癌的特別之處，就是癌細胞長在聲帶上，而人說話就是要透過聲帶產生共振，只要吞嚥口水就會痛的受不了，當時吳男跟人對話只能用寫字跟傳簡訊，即使直到現在，聲音猶如唐老鴨一樣沙啞。

「為了不讓這個家透風漏雨，我從不放棄任何抗癌希望。」吳男說，當初從化療時走路都會感到氣喘吁吁，一度有輕生念頭，但靠的就是太太的扶持跟子女的鼓勵，「爸爸加油，我們愛你！」孩子的吶喊聲一直烙印在吳的心中，吳說到家人，再度紅了眼眶，哽咽許久，讓人體會到鐵漢柔情的滋味。

吳慎昌報名台中岱宇國際馬拉松，這是他第一個跑完全程的比賽。（圖／攝影黃威彬）

受訪時，吳妻一旁說道「老公，你是我們家的屋頂，為我們遮風擋雨。」妻子的這一段話，早已道盡夫妻至死不渝的情感。兩人攜手挺過來這個難關，吳男摸著脖子上的疤痕「這是我身體的新印記！」對於人生後半場的新價值觀，他也有著全新的斷捨離看法。

對於這次面臨生離死別的經驗，若人生重來會怎麼選擇？吳慎昌笑說：「如果人生再來一次，我一樣會再穿上這身警察制服，為這份榮譽衝鋒陷陣，當然也會花更多時間照顧身體跟陪陪家人，畢竟『回家』才是我下班唯一的路。」

吳慎昌抓起一大把馬拉松獎牌，訴說著化療時的點滴，也感激太太陳均鐘（左）一路相伴。（圖／攝影黃威彬）

(中時電子報)