2020總統大選邁入倒數階段，國民黨總統參選人韓國瑜宣布參選以來，頻遭抹黑、抹紅，讓韓曾多次感嘆，台灣民主史上，尤其這2、30年來總統大選，從未像今年這麼骯髒！自由作家洛杉基也表示，「許多歷經多次選舉及政黨輪替的過來人都說，2020大選是台灣有史以來最骯髒、齷齪的一次選舉」，他看完最近發生的事情之後直言，這句話越來越顯得真確。

前總統陳水扁昨出席「一邊一國行動黨立委提名人與媒體見面會」表示，民進黨的選情「審慎樂觀」，若明天要投票，不敢說會超過2016年贏的308萬票，但贏100、200萬票沒問題；他也認為，民進黨取得立法院過半席次「絕對沒問題」。

對此，洛杉基在臉書感嘆表示，許多歷經多次選舉及政黨輪替的過來人都說，「2020大選，是台灣有史以來最骯髒、齷齪的一次選舉」，洛杉基有感而發表示，這句話越來越顯得真確。他提及，近日除了綠營聘用楊蕙如養網軍，用數千假帳號來黑韓、黑國民黨外，連正在服刑的貪污犯，都能跑出為特定政黨及候選人站台，還召開記者招待會，「這在任何民主法治國家，都是難以想像的事！」

此外，洛杉基諷刺表示，聽說主導利用319槍擊案反敗為勝，並深陷「鐽震」、「巴紐」案醜聞的民進黨王牌操盤手邱義仁已就定位待命，未來30天會如何出重手來翻轉蔡英文劣勢，實現阿扁預測蔡「大贏1、200萬票，立委席次過半」，恐讓2020年大選，從骯髒、齷齪，惡化為臭不可聞！

(中時電子報)